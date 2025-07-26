Патрушев: Россия ответит на любую агрессию против Калининградской области

Любое нападение на Калининградскую область России встретит немедленный ответ с применением всех имеющихся у РФ сил и средств. Последствия возможного нападения на регион раскрыл помощник президента России Николай Патрушев в интервью РИА Новости.

«Калининградская область — это неотъемлемая часть России и любое военное посягательство на нее встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у нас сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания», — сказал он.

Он отметил, что агрессивные планы в отношении Калининграда получили бы одобрение предшественников нынешних «разжигателей войны» — «тевтонских рыцарей, прусских юнкеров и их нацистских потомков, справедливо оказавшихся на свалке истории».

Ранее Патрушев прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте об изучении русского языка. «Можно говорить на любом языке кроме языка силы, угроз и шантажа», — сказал он.