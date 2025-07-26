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08:34, 26 июля 2025Россия

Патрушев высказался о желании НАТО нарушить целостность России

Патрушев заявил, что НАТО хочет военным способом нарушить целостность России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Североатлантический альянс хочет военным способом нарушить территориальную целостность Российской Федерации. Об этом в интервью РИА Новости высказался помощник президента России Николай Патрушев.

«Очевидно, что угрозы в адрес Калининградской области являются очередным подтверждением устремлений стран-членов НАТО военным способом нарушить суверенитет и территориальную целостность России», — объяснил он.

Патрушев также предупредил, что любое нападение на Калининградскую область встретит немедленный ответ с применением всех имеющихся у России сил и средств.

Ранее командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО и союзники альянса имеют все возможности для уничтожения Калининградской области. По его словам, этот регион России окружен со всех сторон странами-членами НАТО, и армия США и ее союзники имеют возможности «стереть его с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать».

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