По делу Тимура Иванова заочно арестовали нового фигуранта

По делу экс-замминистра обороны Иванова заочно арестовали нового фигуранта

Бенефициара компании Zaira Invest&Trade Inc и Saga Handels GmbH Андрея Захарова заочно арестовали по делу бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова. О новом фигуранте дела сообщает ТАСС.

Захарова обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ («присвоение или растрата чужого имущества»). Утверждается, что он присвоил деньги под видом погашения за счет полученного Saga Handels GmbH кредита.

По этому делу также проходят председатель банка «Интеркоммерц» Александр Бугаевский и учредитель организации Павел Крыжановский. Последний был заочно арестован на этой неделе.

Ранее суд продлил арест имущества и активов Тимура Иванова, общая стоимость которых превышает 2,5 миллиарда рублей. Теперь арест будет длиться до 23 октября. Речь идет о 43 банковских счетах, которые принадлежали отцу Иванова, его матери, бывшей супруге, а также личному водителю.