Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:21, 26 июля 2025Силовые структуры

По делу Тимура Иванова заочно арестовали нового фигуранта

По делу экс-замминистра обороны Иванова заочно арестовали нового фигуранта
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Бенефициара компании Zaira Invest&Trade Inc и Saga Handels GmbH Андрея Захарова заочно арестовали по делу бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова. О новом фигуранте дела сообщает ТАСС.

Захарова обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ («присвоение или растрата чужого имущества»). Утверждается, что он присвоил деньги под видом погашения за счет полученного Saga Handels GmbH кредита.

По этому делу также проходят председатель банка «Интеркоммерц» Александр Бугаевский и учредитель организации Павел Крыжановский. Последний был заочно арестован на этой неделе.

Ранее суд продлил арест имущества и активов Тимура Иванова, общая стоимость которых превышает 2,5 миллиарда рублей. Теперь арест будет длиться до 23 октября. Речь идет о 43 банковских счетах, которые принадлежали отцу Иванова, его матери, бывшей супруге, а также личному водителю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина впервые выдала Москве россиянина. Перебежчик воевал против Российской армии и общался с духом дерева

    Патрушев прокомментировал высказывания Мерца о России

    Полиция в Казахстане объяснила запрет никабов

    Москвича арестовали за секс на Котельнической набережной

    Арестовано имущество сына бывшего замгубернатора российского региона

    По делу Тимура Иванова заочно арестовали нового фигуранта

    Патрушев отреагировал на слова Рютте о русском языке

    В России объяснили нежелание Зеленского прекращать конфликт на Украине

    Стало известно о погибших при наезде автомобиля на пешеходов в Тамбове

    Великобритания допустила возможность признания Палестины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости