Арест имущества экс-замглавы Минобороны Иванова на 2,5 миллиарда рублей продлили

В Москве суд продлил арест имущества экс-замглавы Минобороны Иванова на 2,5 млрд

В Москве суд продлил арест имущества и активов бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, общая стоимость которых превышает 2,5 миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС.

Теперь арест будет длиться до 23 октября. Речь идет о 43 банковских счетах, которые принадлежали отцу Иванова, его матери, бывшей супруги, а также личному водителю. Ограничительную меру продлили и на 23 машины, среди которых есть раритетные экземпляры, 11 земельных участков, катер и объекты недвижимости.

Решение об аресте имущества приняли 15 марта.

1 июля Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима за хищение более четырех миллиардов рублей. Ему также назначили штраф в размере 100 миллионов рублей. Экс-замглавы ведомства признан виновным по первому уголовному делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».