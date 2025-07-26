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17:00, 26 июля 2025Экономика

Подачу российского газа в Армению возобновили

Останавливавшаяся на двое суток подача газа из РФ в Армению возобновлена
Дмитрий Воронин

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Подача природного газа из РФ в Армению, которую останавливали на время проведения аварийно-восстановительных работ в Грузии, возобновлена. Об этом сообщили в компании «Газпром Армения».

Российский газ перестал поступать в страну 24 июля из-за проблем на участке Казах — Сагурамо. Возобновить его подачу планировали сегодня в 19.00, но удалось сделать это раньше, в 13.40.

Отмечалось, что на время ремонта газоснабжение потребителей в Армении будет проходить за счет внутренних резервов и дополнительных поставок из Ирана.

«Газпром» в настоящее время является единственным поставщиком газа в Армению. Страна также получает его из Ирана, перерабатывая в электроэнергию и экспортируя обратно из расчета 3 киловатт-часа за кубометр природного газа. Излишки при этом остаются у Еревана.

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