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04:40, 26 июля 2025Бывший СССР

Полиция в Казахстане объяснила запрет никабов

Полиция Казахстана: запрет на ношение никабов принят для безопасности общества
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Власти Казахстана объяснили запрет на ношение никабов и иной закрывающей лицо одежды, введенный в республике с 12 июля. Об этом сообщается на портале правоохранительных органов Polisia.kz.

«Главная цель соответствующей поправки в закон — обеспечение общественной безопасности, идентификации лиц и соблюдение общественного порядка без ущемления прав и свобод граждан, включая право на свободу вероисповедания», — указали полицейские.

При этом в законе есть исключения. Так, запрет не распространяется на случаи, обусловленные погодными условиями, медицинскими показаниями, исполнением требований закона, служебными обязанностями, деятельностью в сфере гражданской защиты, а также на участников спортивных и культурно-массовых мероприятий. Такие элементы религиозной одежды, как хиджаб, шейла, химар, аль-амира и другие, не закрывающие лицо, под действие нормы не подпадают.

В июне министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов поддержал соответствующую инициативу парламента. «Если скрывать нечего, зачем лицо закрывать?» — заявил он.

Ранее в Подмосковье сняли на видео детскую площадку, занятую женщинами в платках и никабах. На кадрах видно группу женщин, одетых в соответствии с традициями, принятыми у ряда исповедующих ислам народов. Телеканал «Царьград» назвал попавших на видео мигрантками и напомнил о запрете на никабы, введенном на их предполагаемой родине — в среднеазиатских странах.

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