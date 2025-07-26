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13:49, 26 июля 2025Силовые структуры

Полиция заинтересовалась станцевавшей на мемориале в Кургане девушкой

Полиция заявила о проверке после танцев девушки у памятника воинам-зауральцам
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: ura.news

Пресс-служба УМВД России по Курганской области заявила о проверке инцидента с участием девушки, станцевавшей на мемориале погибшим воинам. Об этом сообщает Ura.ru.

Сотрудники полиции зарегистрировали инцидент и проводят проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Также доследственную проверку начал Следственный комитет. В ходе проверки будет установлена личность девушки, а ее действиям дана объективная правовая оценка, уточнили в СК России по Курганской области.

Полиция заинтересовалась инцидентом после того, как 25 июля в Кургане девушка забралась на памятник воинам-зауральцам, погибшим в локальных конфликтах второй половины XX века. Видео с ее танцами на мемориале попало в интернет и вызвало возмущение курганцев.

Ранее в Белгороде подростки надели противогаз на памятник реформатору и законотворцу Михаилу Сперанскому возле здания Арбитражного суда. Сотрудники полиции в российском городе уточнили, что начали проводить проверку по данному факту.

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