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01:40, 26 июля 2025Мир

Помощница Эпштейна рассказала о 100 связанных с его делом лицах

NYP: Помощница Эпштейна рассказала минюсту США о 100 фигурантах его дела
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн. Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Reuters

Бывшая помощница обвиняемого в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл рассказала о 100 лицах, связанных с педофильским скандалом вокруг него. Об этом сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на адвоката Максвелл Дэвида Маркуса.

По его словам, приговоренную к 20 годам лишения свободы за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних Максвелл «спрашивали обо всем, что только можно себе представить». Информацию она передала заместителю генпрокурора США Тодду Бланшу.

«Это была первая в ее жизни возможность ответить на вопросы о произошедшем. Правда о том, что случилось с мистером Эпштейном, выйдет наружу», — сообщил юрист.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп и Эпштейн на протяжении пятнадцати лет были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе.

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