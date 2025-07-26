WSJ: Рейтинг Демократической партии США упал до минимальных с 1990 года 33 %

Популярность Демократической партии в США упала до минимума с 1990 года — негативно ее оценивают 63 процента опрошенных, а положительно — только 33 процента. Об этом со ссылкой на данные собственного опроса, проведенного 16--20 июля, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как следует из деталей исследования, почти по всем вопросам за исключением здравоохранения и вакцинации респонденты скорее доверяют заседающим в конгрессе представителям Республиканской партии. При этом «очень благосклонно» к республиканцам относятся 19 процентов опрошенных, а к демократам лишь восемь процентов.

Негативной реакции на работу президента Дональда Трампа, политику которого американцы одобряют только в сфере нелегальной миграции, теперь, в отличие от ситуации при первом его сроке, может не хватить для перехвата парламентского большинства на промежуточных выборах в 2026 году, пишет WSJ. Ее собеседники отмечают, что «бренд демократов настолько плох», что критика нынешних властей с их стороны не вызывает доверия.

Чтобы его вернуть, считает работавший над исследованием социолог Джон Ансалоне, партии следует восстановить связь с «реальными избирателями и работающими людьми», обозначив свое «экономическое послание».

При этом популярность Трампа сейчас также находится на минимуме за время его нынешнего нахождения у власти. По данным Gallup, опубликованным на этой неделе, рейтинг одобрения главы США упал до 37 процентов.