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10:47, 25 июля 2025Мир

Трамп установил антирекорд

Трамп установил исторический антирекорд по популярности среди избирателей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп установил исторический антирекорд по популярности среди американских избирателей за срок своего президента. Об этом сообщается в материалах исследования американской социологической компании Gallup.

Согласно имеющимся данным, рейтинг одобрения Трампа упал до 37 процентов, что стало историческим антирекордом за весь его срок президентства. Хуже всего американцы оценивают политику Белого дома по Украине, которую поддержали только 33 процента американцев, и планирование федерального бюджета, поддержанную 29 процентами участников опроса.

Ранее стало известно, что паспорт США опустился в рейтинге влиятельности на 10-е место, что стало его самой низкой позицией в списке за всю историю. Отмечается, что это изменение связано с политикой Трампа.

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