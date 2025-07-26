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17:30, 26 июля 2025Экономика

Правительство утвердило программу помощи угольным компаниям России

Правительство РФ утвердило постановление об отсрочке уплаты налогов угольщиками
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Правительство России утвердило постановление об отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли. Об этом кабмин сообщил в Telegram.

Уточняется, что угольщикам продлят сроки уплаты страховых взносов и налога на добычу полезных ископаемых до 30 ноября включительно. Перечень компаний, которым будут доступны данные меры поддержки, сформирует Министерство энергетики РФ, позднее его предоставят в Федеральную налоговую службу (ФНС).

«Кроме того, до 30 ноября к угольным компаниям не будут применяться взыскания по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам, сформировавшимся на 1 июня 2025 года, при условии, что против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства», — объяснили в Правительстве РФ.

Ранее сообщалось, что завершающуюся 1 декабря 2025 года отсрочку по налогам и страховым взносам для представителей угольной отрасли могут продлить. Такое решение может быть принято, если ситуация в проблемной отрасли не станет улучшаться в обозримой перспективе.

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