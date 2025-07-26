При взрыве газа в Саратове погиб начальник станции с семьей

При взрыве газа в многоэтажке Саратова погиб начальник станции с семьей

При взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове погиб начальник железнодорожной станции Георгий Ерофеев с семьей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Приволжскую железную дорогу (филиал РЖД).

Георгий Ерофеев был начальником станции Разъезд Липовский Приволжской дирекции управления движением, ему было 33 года. В администрации Приволжской магистрали принесли соболезнования родным и близким сотрудника и других погибших. «Это невосполнимая потеря для всех нас. РЖД окажут родственникам погибшего материальную помощь», — пообещали представители РЖД.

О разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове стало известно 25 июля. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. Судьба еще четырех остается неизвестной. По факту взрыва начата проверка, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.