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06:23, 26 июля 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали способы остаться на связи при отключении мобильного интернета

Эксперт Максимова рассказала, как не потерять данные при сбоях интернета
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Пользователи должны заранее позаботиться о сохранении ключевой информации в офлайне при отключении мобильного интернета. Свои советы перечислила заведующий кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова, передает RT.

«Для ориентирования в городе без подключения к сети стоит загрузить в смартфон или планшет офлайн-карты», — заявила спецалист.

По ее словам, также необходимо сохранять электронные версии билетов на поезд, самолет и концерт, подтверждения бронирования отелей и маршруты поездок в формате PDF, а лучше всего распечатать их, чтобы они были под рукой. При потере мобильной связи должна остаться возможность связаться с родственниками или экстренными службами по голосовым вызовам --нужно включить на телефоне функцию «звонки по Wi-Fi», пояснила Максимова.

Можно сохранить телефонные номера такси, чтобы вызвать машину при помощи городского телефона по мере возникновения необходимости.

Не лишним будет оформить полезной подписку на официальные смс-оповещения оператора и регулярно обновлять прошивку смартфона, чтобы получать уведомления о грядущих плановых отключениях.

Ранее россиянам дали советы на случай тотального отключения интернета. По словам эксперта, заведующего лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрия Силаева, при таком раскладе стоит создать офлайн-архив необходимых сведений. Пользователям лучше заранее загрузить офлайн-карты в приложениях, сохранить электронные копии важных документов (паспорт, медицинский полис, рецепты) в память устройства.

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