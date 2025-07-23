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04:48, 23 июля 2025Интернет и СМИ

Россиянам дали советы на случай тотального отключения интернета

Эксперт Силаев рекомендовал россиянам создать офлайн-архив при сбоях в интернете
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В условиях участившихся отключений мобильного интернета важно заранее позаботиться о сохранении данных. Об этом в беседе с журналистами RT заявил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

По его словам, первым шагом должно стать создание офлайн-архива необходимых сведений. Специалист посоветовал заранее загрузить офлайн-карты в приложениях, сохранить электронные копии важных документов (паспорт, медицинский полис, рецепты) в память устройства. Ключевые контакты должны быть записаны на бумажный носитель, отметил Силаев.

Эти меры помогут сохранить доступ к критически важной информации, как подчеркнул ученый, даже при полном отсутствии связи.

«Стоит изучить расположение общественных мест с открытым Wi-Fi — библиотеки, кафе, торговые центры», — добавил эксперт.

В случае внезапного отключения интернета пользователям рекомендуют использовать мессенджеры, обладающие функцией отложенной отправки сообщений. Силаев предлагает не забывать и про традиционные способы связи, такие как смс или стационарные телефоны.

Абонент может увеличить шансы остаться на связи благодаря сим-картам альтернативного оператора, поскольку разные операторы используют различные частотные диапазоны и инфраструктуру.

При внезапном отключении интернета стоит попробовать переключиться на более старые стандарты связи (2G/3G) — иногда они продолжают работать.

Ранее сообщалось, что Минцифры и представители отечественного бизнеса озадачились частыми отключениями мобильного интернета. Предполагается, что в перспективе могут создать единый орган, который будет отдавать распоряжения по отключению интернета.

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