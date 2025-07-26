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05:55, 26 июля 2025Силовые структуры

Россиянам пообещали миллион рублей за помощь в раскрытии убийств двух детей

МВД России обещает миллион рублей за помощь в раскрытии убийств двух детей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Министерство внутренних дел России обещает выплатить вознаграждение в размере одного миллиона рублей за помощь в раскрытии убийств двух детей в 2006 и 2024 годах. Об этом говорится на сайте МВД.

Сообщается, что тело новорожденного ребенка было обнаружено 6 марта прошлого года на свалке в Петропавловске-Камчатском. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступления, а также поиск матери ребенка. За значимую помощь в раскрытии преступления россиянам гарантируют вознаграждение.

Еще одно преступление, за которое ведомство готово выплатить миллион рублей — убийство девятилетнего ребенка в августе 2006 года в деревне Быковка Юринского района Республики Марий Эл.

Ранее стало известно, что 21-летняя девушка заживо закопала новорожденного младенца. Мать россиянки попыталась лишить дочь родительских прав, но не сумела довести дело до конца.

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