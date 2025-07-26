Россиянин получил 14 лет колонии за госизмену

Житель Нижегородской области отправился в колонию на 14 лет за вербовку в ВСУ

Житель Нижегородской области выслушал приговор за госизмену и склонение к вступлению в ряды украинской террористической организации. Он получил 14 лет колонии строгого режима, а завербованный им житель Твери — 17 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Следствие и суд установили, что мужчина 1998 года рождения из Нижегородской области через переписку в Telegram сформировал у жителя Твери 2001 года рождения негативное отношение к специальной военной операции (СВО), а также склонил его к вступлению в запрещенную в России украинскую террористическую организацию. Сделано это было для совершения в ее интересах преступлений и последующего участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

Нижегородец проходил обвиняемым по статьям 275 УК РФ (Государственная измена), части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности, вербовка) и получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Для жителя Твери наказание было более суровым — 17 лет колонии на «строгом». Его признали виновным по трем статьям УК РФ: 275-й (Государственная измена), части 2 статьи 205.5 (Участие в деятельности террористической организации), 281.2 (Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности).

Ранее сообщалось, что крымчанина арестовали за съемку антироссийского фильма. Как уточнили в спецслужбах, предполагаемый преступник сам связался с украинской подпольной организацией, которая была признана Верховным судом России международной террористической организацией и запрещенной в стране. Выяснилось, что мужчина с декабря 2024-го по март текущего года занимался на территории полуострова разведывательной и диверсионно-террористической деятельностью. Кроме того, он занимался подготовкой видеоматериалов по указанию куратора для пропагандистского фильма против России. Фигуранта заключили под стражу.