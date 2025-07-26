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16:24, 26 июля 2025Россия

Россиянка и трое детей пострадали при падении беспилотника на дом

Минздрав: 3 детей и женщина пострадали при падении БПЛА на дом в Ингушетии
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Трое детей и женщина пострадали при падении беспилотника на дом в Ингушетии, сообщил региональный минздрав в субботу.

Дрон упал на дом в селе Нижние Ачалуки. Пострадала 28-летняя женщина. Ее с детьми доставили в Малгобекскую центральную районную больницу. «Состояние доставленных оценивается как стабильное и удовлетворительное», — отметили в министерстве, добавив, что семью уже отпустили на амбулаторное наблюдение домой.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что утром 26 июля один БПЛА был уничтожен над Ингушетией.

В ночь на 25 июля ВСУ атаковали Краснодарский край. В Тимашевске обломки дрона упали на территорию вокзала, вагон проходящего через город пассажирского поезда оказался поврежден. Как сообщал губернатор Вениамин Кондратьев, два человека пострадали.

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