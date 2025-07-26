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07:44, 26 июля 2025Бывший СССР

Российские бойцы восемь километров несли на себе раненого пленного офицера ВСУ

Российские военные 8 километров несли на носилках офицера ВСУ с ранением
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Военнослужащие группировки войск «Запад» взяли в плен майора пограничной службы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и восемь километров несли его на носилках до пункта эвакуации. Об этом рассказал пленный офицер ВСУ Максим Трофимук, передает ТАСС.

Как заявил пленный, сначала бойцы Вооруженных сил (ВС) России оказали ему первую медицинскую помощь. Позднее он уже не мог ходить, поэтому российские солдаты пронесли его где-то около семи-восьми километров на носилках до точки эвакуации.

«Я очень им благодарен за то, что спасли мне жизнь, и за их отношение ко мне», — заключил пленный офицер.

По данным Минобороны, майор Трофимук сдался в плен российским военнослужащим, находясь рядом с одним из населенных пунктов Харьковской области. Уточняется, речь идет о купянском направлении.

Ранее сообщалось, что солдат ВСУ убедил пятерых сослуживцев сдаться в российский плен. Пленный военнослужащий Петр Климишевский рассказал, что он с самого начала принял для себя решение, что будет сдаваться в плен, но не все его товарищи поддерживали его идею.

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