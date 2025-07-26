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06:32, 26 июля 2025Бывший СССР

Российские бойцы уничтожили роту батальона «Айдар» в Сумской области

ТАСС: Российские бойцы уничтожили роту батальона Айдар в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Рота батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена в Сумской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, потери 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» наглядно демонстрирует история сестры украинского военного Масальской, которая пыталась найти сослуживцев своего пропавшего без вести брата, однако выяснила, что вся его рота была ликвидирована бойцами группировки войск «Север».

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что ВСУ, выполняя приказ Владимира Зеленского о восстановлении контроля над Кондратовкой в Сумской области, понесли большие потери. Уточняется, что он отдал такой приказ на фоне снижения поддержки Запада.

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