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23:12, 26 июля 2025Мир

МИД Сербии высказался за равноправие в Евросоюзе

Джурич: Сербия не желает альтернативы евроинтеграции, но хочет равноправия в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Сербия не желает альтернативы евроинтеграции, но хочет равноправного положения внутри ЕС, заявил министр иностранных дел Марко Джурич. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению министра, регион должен показать Евросоюзу и международному сообществу, что в состоянии говорить об общих вызовах, экономических возможностях. По его словам, ему необходимо продемонстрировать готовность к сотрудничеству в области внешней политики и в сфере безопасности.

«Сербия не желает альтернативы европейской интеграции, но желает равноправного участия и равноправного голоса внутри ЕС», — высказался глава МИД.

Ранее Сербия заявила, что готова поддержать санкции против России при вступлении в ЕС.

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