Способ наблюдения НАТО за Россией раскрыли

BI: НАТО наблюдает за Россией при помощи комплексов AWACS

Североатлантический альянс (НАТО) следит за военной активностью России в районе Калининграда при помощи специализированных комплексов AWACS. Способ наблюдения раскрыло издание Business Insider (BI).

Отмечается, что данная система позволяет отслеживать объекты в воздухе, на земле и воде, а также навести на них средства поражения или перехвата. В частности, комплекс включает в себя самолет, мощный радиолокатор, средства связи и вспомогательную аппаратуру.

Издание подчеркивает, что самолет Boeing E-3 восемь часов вел наблюдение в районе Калининграда и Балтийского моря.

Ранее сообщалось, что американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk заметили над Черным морем.