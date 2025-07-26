Способ наблюдения НАТО за Россией раскрыли

Североатлантический альянс (НАТО) следит за военной активностью России в районе Калининграда при помощи специализированных комплексов AWACS. Способ наблюдения раскрыло издание Business Insider (BI).
Отмечается, что данная система позволяет отслеживать объекты в воздухе, на земле и воде, а также навести на них средства поражения или перехвата. В частности, комплекс включает в себя самолет, мощный радиолокатор, средства связи и вспомогательную аппаратуру.
Издание подчеркивает, что самолет Boeing E-3 восемь часов вел наблюдение в районе Калининграда и Балтийского моря.
Ранее сообщалось, что американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk заметили над Черным морем.