Способность Венгрии отстоять нейтралитет при эскалации конфликта на Украине оценили

Политолог Асафов: Венгрию накажут за непослушание, но она отстоит нейтралитет

Давление на Венгрию будет и со стороны НАТО, и со стороны Евросоюза (ЕС), однако она сможет отстоять свой нейтралитет, рассказал политолог Александр Асафов в беседе с «Лентой.ру». Таким образом он прокомментировал заявление премьер-министра Виктора Орбана о сохранении независимой позиции Будапешта при эскалации конфликта на Украине.

По мнению эксперта, Венгрия привыкла к давлению со стороны НАТО, и если страна сможет соответствовать ожиданиям президента США Дональда Трампа, то отобьется от всех остальных претензий. Асафов считает, что какое-то время Будапешт все-таки будут наказывать за непослушание Брюсселю, ограничивая страну в субсидиях.

«Но мы видим, что Венгрия в суверенной позиции находится довольно давно, еще с 2015 года и ранее. Я думаю, что она сможет, конечно, удержать свою позицию. Хотя мы знаем и видим, что инструменты давления бывают разные. Можно предположить и инструменты, связанные, например, с цветными революциями. Но вот в нынешней конфигурации Венгрия выстоит», — отметил эксперт.

Ранее Орбан заявил, что Целью принятия Украины в ЕС является усиление позиции базирующейся в Брюсселе евробюрократии и ослабление влияния национальных государств. По словам политика «Европа играет с огнем с 2014 года», а сейчас ведет себя как политический противник США.