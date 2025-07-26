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14:51, 26 июля 2025Ценности

Стилистка назвала отталкивающий цвет одежды на первом свидании

Стилистка Донна Кэмерон: Красные наряды могут оттолкнуть на первом свидании
Мария Винар

Фото: Bogdan Cherniak / Shutterstock / Fotodom

Персональная стилистка Донна Кэмерон назвала отталкивающий цвет одежды на первом свидании. Соответствующий комментарий приводит The Sun.

В первую очередь эксперт призвала избегать нарядов красного цвета. Несмотря на то что они ассоциируются с силой и страстью, Кэмерон считает их рискованными.

Кроме того, специалистка упомянула одежду черных тонов. «Черный цвет элегантен, но он также часто оказывается визуально тяжелым, что может оттолкнуть потенциального партнера. Чтобы носить его, обычно требуется больше макияжа. Кроме того, необходимо учитывать фасон и текстуру ткани», — объяснила она.

Вдобавок Кэмерон обратила внимание на серые и бежевые оттенки. «Они часто сигнализируют, что человек не хочет выделяться. Это точно не тот сигнал, который вы хотите послать на первом свидании», — подчеркнула она.

Также собеседница портала предостерегла от нарядов оранжевых и фиолетовых цветов. «Люди склонны либо любить их, либо ненавидеть. Золотой середины практически нет», — заключила стилистка.

В мае россияне назвали главный «ред-флаг» на первом свидании.

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