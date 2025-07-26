Суд поставил точку в деле об аресте Асада

France 24: Суд во Франции аннулировал ордер на арест экс-президента Сирии Асада

Кассационный суд во Франции аннулировал ордер на арест, выданный парижскими следственными судьями в отношении бывшего президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает издание France 24.

Как постановил суд, никакие исключения не могут отменить личный иммунитет главы государства, заявил председатель суда Кристоф Сулар. При этом представитель судебной системы подчеркнул, что расследование в отношении Асада может продолжиться, поскольку тот больше не является президентом. Это говорит о том, что на его арест могут выдать новые ордера.

Первый международный ордер на арест Асада был выдан ноябре 2023 года. Тогда сирийский президент обвинялся в причастности к химической атаке в 2013 году. О выдаче второго ордера стало известно в январе нынешнего года. Два французских следственных судьи вменили Асаду якобы участие в военных преступлениях.

Ранее сообщалось, что двоюродного брата Башара Асада задержали. По данным сирийского МВД, его родственник имеет отношение к преступлениям с участием бывших представителей властей страны. Помимо этого, его обвинили в наркоторговле.

8 декабря 2024 года Башар Асад сложил полномочия и покинул Сирию. Это случилось после того, как вооруженная оппозиция и боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России) вошли в Дамаск и заняли президентский дворец.