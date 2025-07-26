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19:05, 26 июля 2025Мир

Трамп заявил о желании Тайланда и Камбоджи прекратить огонь

Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи готовы прекратить огонь
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с лидерами Таиланда и Камбоджи заявил, что обе стороны изъявили желание прекратить огонь. Его слова передает РИА Новости.

«Я только что поговорил с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда, и это был очень хороший разговор. Таиланд, как и Камбоджа, хочет немедленного прекращения огня и мира. Сейчас я собираюсь передать это сообщение обратно премьер-министру Камбоджи», — заявил он.

Ранее Трамп отказался заключать сделки с Таиландом и Камбоджей на время их конфликта.

До этого Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что такая встреча должна была произойти еще три месяца назад.

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