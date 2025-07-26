Ученые предупредили об опасности астероида YR4 для спутников на орбите Земли

CNN: Столкновение астероида 2024 YR4 с Луной угрожает спутникам на орбите Земли

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной и выбросить крупные объемы лунных пород, угрожающих спутникам на орбите Земли. Такой прогноз дали ученые Корнеллского университета в США, пишет телеканал CNN.

По оценке ученых, столкновение небесных тел может создать на Луне ударный кратер, ширина которого достигнет одного километра, и вызвать яркую вспышку, которая будет видна с Земли невооруженным глазом на протяжении нескольких секунд. . «Даже обломки размером всего несколько десятков сантиметров могут представлять опасность для любых астронавтов, которые могут находиться на Луне, или любых аппаратов, которые они построили для исследований и проживания», — предупредили специалисты.

Ранее ученый Пол Вигерт из Университета Западного Онтарио (Канада) назвал сроки столкновения астероида 2024 YR4 с Луной или Землей. По его прогнозу, это может произойти в 2032 году. Вигерт заявил, что удар будет сравним по количеству высвобождаемой энергии с крупным ядерным взрывом.