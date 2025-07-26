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19:08, 26 июля 2025Россия

Угрозу ядерной безопасности дали на ЗАЭС оценили как крайне высокую

На ЗАЭС назвали крайне высокой угрозу ядерной безопасности из-за ударов ВСУ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Угроза ядерной безопасности после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пожарную часть Запорожской АЭС и город Энергодар оценивается как крайне высокая. Об этом пресс-служба атомной станции сообщила в своем Telegram-канале.

Инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были показаны последствия ударов ВСУ. Отмечается, что присутствие международных экспертов имеет важно событие для фиксации событий и подчеркивает чрезвычайную опасность подобных атак.

Ранее сообщалось, что в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодаре из-за массированного артобстрела ВСУ ранения, несовместимые с жизнью, получили два человека, еще двое ранены.

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