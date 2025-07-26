Угрозу ядерной безопасности дали на ЗАЭС оценили как крайне высокую

На ЗАЭС назвали крайне высокой угрозу ядерной безопасности из-за ударов ВСУ

Угроза ядерной безопасности после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пожарную часть Запорожской АЭС и город Энергодар оценивается как крайне высокая. Об этом пресс-служба атомной станции сообщила в своем Telegram-канале.

Инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были показаны последствия ударов ВСУ. Отмечается, что присутствие международных экспертов имеет важно событие для фиксации событий и подчеркивает чрезвычайную опасность подобных атак.

Ранее сообщалось, что в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодаре из-за массированного артобстрела ВСУ ранения, несовместимые с жизнью, получили два человека, еще двое ранены.