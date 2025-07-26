Украина выпустила по России больше 50 беспилотников

Минобороны: За ночь над регионами России сбили 54 беспилотника ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь выпустили по России более пятидесяти беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Больше всего дронов — 24 — уничтожили над территорией Брянской области, 12 — над Ростовской областью, шесть — над Крымом, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над акваторией Черного моря. Помимо этого, еще по два беспилотника перехватили над Орловской и Тульской областями и один — над Белгородской.

В оборонном ведомстве уточнили, что все сбитые дроны относятся к типу самолетных.

Ранее стало известно о гибели двух человек при атаке на Ростовскую область. Возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста в результате удара дрона сгорел автомобиль, личности погибших устанавливаются.