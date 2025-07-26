В российском регионе после атаки БПЛА погибли два человека

В Ростовской области после атаки беспилотника погибли два человека

Два человека погибли в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

«В Зимовниковском районе возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста в результате атаки БПЛА сгорел автомобиль. Погибли два человека», — уточнил он.

Слюсарь добавил, что в настоящее время личности погибших устанавливаются. На месте работают специалисты.

Ростовская область подверглась атаке беспилотников в ночь на субботу, 26 июля. Атака была отражена в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах.