Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:20, 26 июля 2025Бывший СССР

Украинский город заволокло черным дымом после ночного удара

Днепропетровск заволокло черным дымом после ночного удара
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украинский город Днепр (Днепропетровск) заволокло черным дымом после ночного удара. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Мощный пожар продолжается уже несколько часов. Предположительно, огнем охвачено хранилище нефтепродуктов.

Территория Украины в ночь на 26 июля подверглась массированному комбинированному налету, в нескольких городах прогремели взрывы. По неподтвержденной информации, удары по Шостке, Харькову и Днепру наносились беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами, а также авиабомбами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина впервые выдала Москве россиянина. Перебежчик воевал против Российской армии и общался с духом дерева

    Марочко раскрыл детали продвижения российских войск под Купянском

    Два российских аэропорта приостановили работу ради безопасности

    Зеленскому предрекли прекращение помощи Запада из-за «катастрофы» с НАБУ

    Украинский город заволокло черным дымом после ночного удара

    Польша предостерегла Зеленского от худшего решения

    Под Уссурийском сбили амурского тигра

    Россиян предупредили о вреде закусок из кабачков

    Патрушев прокомментировал высказывания Мерца о России

    Полиция в Казахстане объяснила запрет никабов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости