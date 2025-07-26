Украинский город заволокло черным дымом после ночного удара

Днепропетровск заволокло черным дымом после ночного удара

Украинский город Днепр (Днепропетровск) заволокло черным дымом после ночного удара. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Мощный пожар продолжается уже несколько часов. Предположительно, огнем охвачено хранилище нефтепродуктов.

Территория Украины в ночь на 26 июля подверглась массированному комбинированному налету, в нескольких городах прогремели взрывы. По неподтвержденной информации, удары по Шостке, Харькову и Днепру наносились беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами, а также авиабомбами.

