Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:22, 26 июля 2025Бывший СССР

В нескольких городах Украины прогремели взрывы

В Харькове, Днепропетровске и Шостке прогремели взрывы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В нескольких городах Украины прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский журналист Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«Сообщают о многочисленных прилетах "Шахедов" в Шостке. В Харькове и Днепре взрывы после атаки баллистикой», — написал он.

По его словам, на данный момент в небе над Украиной находятся до 50 российских беспилотников, однако в последний час по украинской территории также наносятся удары корректируемыми авиабомбами (КАБ), баллистическими и крылатыми ракетами.

Ранее стало известно о массированном ударе КАБ по Харькову. В публикации уточняется, что особенно активно поражаются цели в Киевском районе города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина впервые выдала Москве россиянина. Перебежчик воевал против Российской армии и общался с духом дерева

    Названа причина молчания США о резонансном законе Зеленского

    В нескольких городах Украины прогремели взрывы

    Пассажирский самолет из Сочи совершил внеплановую посадку

    Политолог рассказал о ловушке Эрдогана и Трампа для Путина

    Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России в Сумской области

    Политолог назвал истинную причину скандала Маска и Трампа

    В российском регионе объявили воздушную опасность

    Помощница Эпштейна рассказала о 100 связанных с его делом лицах

    В МИД Турции сообщили о договоренности России и Украины о встрече президентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости