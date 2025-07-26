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00:35, 26 июля 2025Бывший СССР

В Харькове сообщили о массированном ударе КАБ

В Харькове фиксируют массированный удар корректируемыми авиабомбами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

По Харькову наносится массированный удар корректируемыми авиабомбами (КАБ). Об этом сообщает Telegram-канал «Милитарист».

В публикации уточняется, что особенно активно поражаются цели в Киевском районе города.

Данная информация подтверждается сообщениями украинских СМИ. Так, о взрывах в Харькове информируют корреспонденты «Общественного», а также пишет «РБК-Украина» со ссылкой на мэра Игоря Терехова.

Ранее стало известно, что в Харькове были замечены наемники из Средней Азии. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, они плохо понимают русский язык и испытывают финансовые трудности.

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