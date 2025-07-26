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16:26, 26 июля 2025Бывший СССР

Украинцев предложили приучать к армии с детского сада

На Украине предложили приучать людей к армии с детского сада и школы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Рассказывать детям об армии на Украине необходимо с детского сада и школы. Об этом заявил заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Швайка в эфире День.LIVE.

По его словам, многие из украинцев мало знают о службе в армии, поэтому их необходимо «переучивать и перевоспитывать». Он отмечает, что о том, как попасть в ряды военных, не знают даже депутаты, журналисты и преподаватели университетов. А потому, говорит Швайка, информировать население нужно с детства — через игры, сказки, методички — вплоть до военной подготовки.

Ранее он заявил, что процесс набора новобранцев в ВСУ ухудшился по сравнению с прошлым годом. Теперь сотрудники центров рекрутинга и территориальных центров комплектования ищут новых военных на концертах, выставках и в вузах.

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