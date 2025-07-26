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13:36, 26 июля 2025Забота о себе

В Австралии у мужчины раковые опухоли распространились на кости

В Австралии у мужчины с раком легких опухоли распространились на кости
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

В Австралии у мужчины с раком легких врачи обнаружили крайне редкое осложнение: раковые опухоли «заменили» кости на его пальцах. Об этом пишет Daily Mail.

У 55-летнего жителя Австралии диагностировали метастатический плоскоклеточный рак легкого — запущенную форму заболевания, которая начинается с плоских тонких клеток, выстилающих дыхательные пути. Он обратился в местную больницу через шесть недель после того, как заметил болезненную припухлость на среднем пальце правой руки и на большом пальце правой ноги, из-за которой они стали похожи на булаву.

Сканирование показало, что в кисти и стопе имеются «деструктивные литические поражения» — участки кости, где ткани разрушены. В случае этого мужчины пустое пространство было «полностью заполнено» новыми опухолями. Врачи диагностировали у мужчины акрометастазы — редкий случай, когда рак распространяется на кости ниже локтя или колена.

Ранее ученые из Университета Уппсалы сообщили о новой стратегии борьбы с множественной миеломой — агрессивной формой рака крови, которую, несмотря на прогресс в лечении, до сих пор нельзя полностью вылечить. По словам авторов, это первое доклиническое доказательство того, что одновременное ингибирование G9a и DNMTs может стать перспективной терапевтической стратегией против множественной миеломы и в будущем открыть путь к новым методам лечения этой сложной формы рака.

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