Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:24, 25 июля 2025Наука и техника

Найдена мощная комбинация препаратов против рака крови

BA: Одновременное ингибирование G9a и DNMTs вызвало гибель миеломных клеток
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PaeGAG / Shutterstock / Fotodom  

Ученые из Университета Уппсалы сообщили о новой стратегии борьбы с множественной миеломой — агрессивной формой рака крови, которую, несмотря на прогресс в лечении, до сих пор нельзя полностью вылечить. Результаты их доклинического исследования опубликованы в журнале Blood Advances.

Множественная миелома поражает клетки костного мозга, которые вырабатывают антитела. Болезнь отличается высоким генетическим разнообразием и сложностью лечения: даже современные препараты и иммунотерапия лишь временно сдерживают опухоль, после чего она часто возвращается.

В новом исследовании ученые сосредоточились на двух ключевых белках, участвующих в эпигенетической регуляции — G9a и DNMTs. Эти белки перепрограммируют работу генов в раковых клетках, выключая гены-супрессоры и активируя рост опухоли. Чтобы прервать этот процесс, команда протестировала два вещества, подавляющие активность G9a и DNMTs, одновременно.

В экспериментах с культурами клеток и образцами от пациентов такая комбинация заметно снизила жизнеспособность миеломных клеток и вызвала апоптоз — запрограммированную гибель. Дополнительные исследования на мышах показали, что совместное использование этих ингибиторов приводит к синергетическому эффекту: рост опухоли замедлялся гораздо сильнее, чем при применении каждого препарата по отдельности.

Анализ генов подтвердил: двойное подавление активировало целые кластеры генов-супрессоров и большое количество генов, отвечающих за запуск апоптоза. По словам авторов, это первое доклиническое доказательство того, что одновременное ингибирование G9a и DNMTs может стать перспективной терапевтической стратегией против множественной миеломы и в будущем открыть путь к новым методам лечения этой сложной формы рака.

Ранее стало известно, что вирус простого герпеса может быть полезен в борьбе с раком. Оказалось, что генно‑модифицированный HSV‑1 помогает побороть меланому.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Его боевая мощь не такая и большая». Военные — о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов», который хотят пустить на металлолом

    Власти объяснили планы по исключению ряда позиций из перечня параллельного импорта

    На курорте «Роза Хутор» поселилась капибара

    Российский режиссер призвал лишить кино государственного финансирования

    Жителей мегаполисов России захотели обложить дополнительным налогом

    Трамп допустил возможность встречи с Путиным и Зеленским

    Лукашенко признал США мировым лидером

    Евросоюз сократит помощь Украине

    Завершено расследование крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье

    В российском городе в день рождения Юрия Шатунова высадят аллею белых роз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости