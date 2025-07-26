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21:29, 26 июля 2025Путешествия

В Евросоюзе изменят нормы провоза жидкости в ручной клади

В Евросоюзе разрешат провозить до 2 литров жидкости в ручной клади на самолетах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: John McArthur / Unsplash

В Европейском союзе (ЕС) изменят нормы провоза жидкости в ручной клади. Об этом сообщает телеканал Euronews со ссылкой на информацию, полученную от Европейской комиссии (ЕК).

Отмечается, что вводятся поправки, предусматривающие увеличение максимально допустимого объема перевозимой в ручной клади жидкости с одного до двух литров.

Также пассажирам больше не потребуется перевозить жидкости в емкостях, объем которых не превышает 100 миллилитров.

Ранее россияне массово пожаловались на новые правила перевоза багажа турецкой авиакомпанией. Пассажиры Turkish Airlines сообщили, что перевозчик стал «накапливать» чемоданы прежде, чем отправлять их большими партиями в Россию раз в несколько дней.

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