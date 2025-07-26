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01:01, 26 июля 2025Мир

В Германии рассказали об изменившемся отношении Запада к Зеленскому

BZ: Зеленский потерял поддержку даже самых ярых сторонников Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Принятие закона о сокращении полномочий украинских антикоррупционных ведомств подорвало доверие западных союзников к президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Очарование Зеленского исчезло, по крайней мере, на этой неделе, даже у самых стойких сторонников Украины. Его решения подвергаются всеобщему сомнению. Зеленский прижат к стене», — говорится в статье.

По словам автора, в свете последний событий складывается впечатление, что Зеленский потерял контроль над страной и озабочен лишь сохранением своей власти.

Ранее британское издание The Spectator сообщило, что протесты против закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) могут нанести непоправимый урон имиджу Зеленского.

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