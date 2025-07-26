В Иране неизвестные устроили вооруженное нападение на судебное управление

Tasnim: В Иране произошло вооруженное нападение на судебное управление

На юго-востоке Ирана произошло вооруженное нападение на судебное управление. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Уточняется, что нападение произошло в управлении в городе Захедан провинции Систан и Белуджистан. По информации издания, пятерым пострадавшим не удалось выжить. Еще 13 человек получили ранения.

Позднее Agence France-Presse (AFP) в социальной сети X заявило, что число погибших увеличилось. Агентство написало, что жертвами террористической атаки стали по меньшей мере восемь человек.

Ранее стало известно, что двоих мужчин задержали за подготовку теракта на территории России. Сотрудники ФСБ пресекли в Татарстане противоправную деятельность жителей Дальнего Востока.