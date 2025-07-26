Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:48, 26 июля 2025Мир

В Иране неизвестные устроили вооруженное нападение на судебное управление

Tasnim: В Иране произошло вооруженное нападение на судебное управление
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

На юго-востоке Ирана произошло вооруженное нападение на судебное управление. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Уточняется, что нападение произошло в управлении в городе Захедан провинции Систан и Белуджистан. По информации издания, пятерым пострадавшим не удалось выжить. Еще 13 человек получили ранения.

Позднее Agence France-Presse (AFP) в социальной сети X заявило, что число погибших увеличилось. Агентство написало, что жертвами террористической атаки стали по меньшей мере восемь человек.

Ранее стало известно, что двоих мужчин задержали за подготовку теракта на территории России. Сотрудники ФСБ пресекли в Татарстане противоправную деятельность жителей Дальнего Востока.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Системы разбившегося Ан-24 работали до крушения

    Стало известно состояние перенесшего несколько инсультов бывшего футболиста «Спартака»

    Захарова назвала цель создания антикоррупционных ведомств на Украине

    Жилец рухнувшего в Саратове дома рассказал о первых минутах после взрыва

    Выступавший за СССР бегун отреагировал на падение своего рекорда на 100-метровке

    Автоэксперт предупредил о серьезной проблеме из-за новой нормы в ПДД

    На Западе рассказали о разочаровании в миротворческой политике Трампа

    В Екатеринбурге автомобилисты перекрыли трассу и начали танцевать

    Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

    Важнейший поставщик приготовился прекратить экспорт газа в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости