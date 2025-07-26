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17:15, 26 июля 2025Россия

В купленном семьей накануне доме случился пожар

«MK»: Семья сгорела в купленном накануне доме под Екатеринбургом
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал МЧС Свердловской области

Пожар, который случился в ночь на 26 июля в дачном доме под Екатеринбургом, унес жизни четырех человек. При этом семья купила этот дом накануне, пишет MK.RU («MK»).

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал, что дом был приобретен за несколько дней до пожара — 19 июля. Предполагается, что перед покупкой не проверили состояние электропроводки, которая могла стать причиной возгорания.

По предварительной информации, в момент возгорания никто не употреблял алкоголь. Люди легли спать после посещения бани. Двухэтажный дом полностью уничтожен огнем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Дом не был оборудован пожарным извещателем, что могло усугубить ситуацию. По данным МЧС, площадь пожара составила 48 квадратных метров. Расследование продолжается.

Ранее о факте пожара сообщил Telegram-канал «112». Он начался около трех часов ночи, однако заметили возгорание только через 40 минут.

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