В Петербурге мужчина с балкона оскорблял мусульман и кидал в них пивные бутылки

Baza: В Петербурге на улице Коммунаров мужчина обругал мусульман

В Санкт-Петербурге мужчина оскорблял стоящих у него под окном, по его мнению, мусульман и кидал в них пивные бутылки с балкона. Об этом пишет Telegram-канал Baza,

Сначала мужчина просто оскорблял находящихся на улице людей, после стал высказываться об их религии, а затем показал нацистское приветствие.

Петербуржца попыталась успокоить находящаяся с ним в квартире женщина, она тщетно закрывала мужчине рот. Предположительно, инцидент произошел в доме на улице Коммунаров.

Ранее полиция заинтересовалась станцевавшей на мемориале в Кургане девушкой. Видео с ее танцами на памятнике воинам-зауральцам попало в интернет и вызвало возмущение курганцев.