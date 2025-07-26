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16:59, 26 июля 2025Россия

В Петербурге мужчина с балкона оскорблял мусульман и кидал в них пивные бутылки

Baza: В Петербурге на улице Коммунаров мужчина обругал мусульман
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Санкт-Петербурге мужчина оскорблял стоящих у него под окном, по его мнению, мусульман и кидал в них пивные бутылки с балкона. Об этом пишет Telegram-канал Baza,

Сначала мужчина просто оскорблял находящихся на улице людей, после стал высказываться об их религии, а затем показал нацистское приветствие.

Петербуржца попыталась успокоить находящаяся с ним в квартире женщина, она тщетно закрывала мужчине рот. Предположительно, инцидент произошел в доме на улице Коммунаров.

Ранее полиция заинтересовалась станцевавшей на мемориале в Кургане девушкой. Видео с ее танцами на памятнике воинам-зауральцам попало в интернет и вызвало возмущение курганцев.

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