В России объяснили нежелание Зеленского прекращать конфликт на Украине

Сенатор Косачев: Окончание конфликта станет политической смертью Зеленского

Окончание конфликта на Украине станет политической смертью для главы государства Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью aif.ru выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Для Зеленского и его окружения, которые в 2019 году шли на выборы под лозунгом урегулирования конфликта с Россией, а потом оказались фактически его разжигателями, это урегулирование теперь смерти подобно — политической смерти как минимум», — высказался сенатор.

По словам Косачева, украинский президент и его окружение осознают, что возвращение на мирные рельсы будет означать крушение и их власти, и Украины в целом. Он также добавил, что после завершения конфликта стране придется «рассчитываться по долгам».

Ранее Косачев заявил, что спецоперация не будет прекращена из-за ультиматумов президента США Дональда Трампа. Он указал, что СВО продолжится в тех направлениях и такими темпами, которые Россия посчитает необходимыми.