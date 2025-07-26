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15:42, 26 июля 2025Мир

В России заявили о нежелании Запада снизить напряженность на Украине

Захарова: Нет предпосылок, что Запад хочет снизить напряженность вокруг Украины
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Мирные переговоры и снижение напряженности вокруг Украины никогда не были в реальной повестке Запада. О нежелании западных стран урегулировать кризис мирно заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Если бы Запад хотел мира на Украине, наверное, они бы перестали поставлять вооружения, наверное, они бы перестали спонсировать террористические акты, наверное, они бы сделали так, чтобы киевский режим не реализовывал и не распространял экстремистскую идеологию. Но ничего из этого они не делают», — сказала она на полях Летней школы дирекции Всемирного фестиваля молодежи для представителей госуправления.

По словам Захаровой, Запад все более рьяно обсуждает милитаризацию и поставку вооружений. Кроме того, лидеры западных стран все чаще используют запугивание своего населения. При этом нет предпосылок, что они хотят снизить напряженность.

Представитель МИД подчеркнула, что переговоры никогда не были истинной философией коллективного Запада.

В июне президент России Владимир Путин напомнил, что Москва на протяжении восьми лет пыталась мирно решить все проблемы в Донбассе, однако Запад обманул Москву и начал обвинять ее в агрессии.

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