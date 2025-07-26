Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:51, 26 июля 2025Россия

В российском детском лагере выявили вспышку инфекции

В детском лагере под Саратовом выявили вспышку кишечной инфекции
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Вспышку острой кишечной инфекции выявили в детском лагере «ДОЛ имени Ю.А. Гагарина» в Саратовской области. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

Эпидемиологическое расследование было начато после регистрации случаев заболевания воспитанников лагеря. Анализ материала от заболевших и контактных уже выявил РНК норовируса.

Для исследования были отобраны пробы питьевой воды, воды бассейна, сырья и готовых блюд, а также проведен отбор биологического материала для проверки персонала лагеря.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по делу из-за вспышки кишечной инфекции в «Орленке».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о желании Тайланда и Камбоджи прекратить огонь

    Российско-турецкую АЭС окружили лесные пожары

    Купающиеся в лужах дети после затопления Обнинска попали на видео

    В российском детском лагере выявили вспышку инфекции

    На Петросяна и Степаненко подали в суд из-за полумиллионного долга

    Подросток выстрелил в сотрудника транспортной безопасности в Москве

    Губернатор Саратова рассказал о работе с завалами на месте взрыва

    «Динамо» одержало первую победу при Карпине

    Из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве в многоэтажке Саратова

    Сбитый в Приморье амурский тигр попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости