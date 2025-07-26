В российском детском лагере выявили вспышку инфекции

В детском лагере под Саратовом выявили вспышку кишечной инфекции

Вспышку острой кишечной инфекции выявили в детском лагере «ДОЛ имени Ю.А. Гагарина» в Саратовской области. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

Эпидемиологическое расследование было начато после регистрации случаев заболевания воспитанников лагеря. Анализ материала от заболевших и контактных уже выявил РНК норовируса.

Для исследования были отобраны пробы питьевой воды, воды бассейна, сырья и готовых блюд, а также проведен отбор биологического материала для проверки персонала лагеря.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по делу из-за вспышки кишечной инфекции в «Орленке».