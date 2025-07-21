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07:46, 21 июля 2025Силовые структуры

Глава СК поручил доложить по делу из-за вспышки кишечной инфекции в «Орлёнке»

Бастрыкин поручил доложить по делу из-за вспышки кишечной инфекции в «Орлёнке»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу об отравлении воспитанников и сотрудников детского лагеря в Саратовской области. Об этом сообщается в Telegram-канал ведомства.

В СМИ сообщается, что 18 июля в Саратовской области с признаками острой кишечной инфекции в медучреждение обратились семь несовершеннолетних, а также двое работников одного из детских оздоровительных лагерей. В региональном следственном управлении возбудили уголовное дело.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев рассказал, что в стране наблюдается «тенденция к увеличению» заболеваемости бактериальным менингитом. Он отметил, что за первые пять месяцев 2025 года в России зарегистрировали 1266 случаев заражения, что на 260 процентов превышает показатели за аналогичный период минувшего года.

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