Глава СК поручил доложить по делу из-за вспышки кишечной инфекции в «Орлёнке»

Бастрыкин поручил доложить по делу из-за вспышки кишечной инфекции в «Орлёнке»

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу об отравлении воспитанников и сотрудников детского лагеря в Саратовской области. Об этом сообщается в Telegram-канал ведомства.

В СМИ сообщается, что 18 июля в Саратовской области с признаками острой кишечной инфекции в медучреждение обратились семь несовершеннолетних, а также двое работников одного из детских оздоровительных лагерей. В региональном следственном управлении возбудили уголовное дело.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев рассказал, что в стране наблюдается «тенденция к увеличению» заболеваемости бактериальным менингитом. Он отметил, что за первые пять месяцев 2025 года в России зарегистрировали 1266 случаев заражения, что на 260 процентов превышает показатели за аналогичный период минувшего года.