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01:45, 26 июля 2025Россия

В российском регионе объявили воздушную опасность

МЧС: В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Воздушную опасность объявили на территории всей Липецкой области. Об этом проинформировало региональное МЧС в своем официальном Telegram-аккаунте.

«Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области», — говорится в публикации.

Как сообщалось 25 июля, в Ростовской области взрывом от падения обломков дрона поврежден вокзал. Военные отразили атаку в ряде районов и городов: Шахтинском, Мясниковском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Октябрьском сельском и Красносулинском районах, Новошахтинске, Зернограде, Каменске-Шахтинском.

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