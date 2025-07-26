В российском регионе объявили воздушную опасность

МЧС: В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности

Воздушную опасность объявили на территории всей Липецкой области. Об этом проинформировало региональное МЧС в своем официальном Telegram-аккаунте.

«Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области», — говорится в публикации.

Как сообщалось 25 июля, в Ростовской области взрывом от падения обломков дрона поврежден вокзал. Военные отразили атаку в ряде районов и городов: Шахтинском, Мясниковском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Октябрьском сельском и Красносулинском районах, Новошахтинске, Зернограде, Каменске-Шахтинском.