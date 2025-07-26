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18:30, 26 июля 2025Россия

В российском регионе после атаки украинского дрона погиб мирный житель

Хинштейн: В Курской области ВСУ атаковали Обесту, погиб мирный житель
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Рыльский район Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По его словам, украинские военнослужащие нанесли удар по деревне Обеста, расположенной в пяти километрах от границы с Украиной. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ совершил атаку рядом с местным клубом.

«К огромной скорби, в результате удара погиб мирный житель. Искренние соболезнования родным и близким», — написал Хинштейн. Он также призвал жителей Курской области воздержаться от поездок в приграничные районы.

Ранее стало известно, что дроны ВСУ атаковали Каменский Хутор в Брянской области. В результате осколочные ранения получил мирный житель, его оперативно доставили в больницу для оказания помощи.

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