Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:11, 26 июля 2025Россия

Беспилотники ВСУ атаковали российский регион

Богомаз: ВСУ атаковали Каменский Хутор в Брянской области, пострадал мужчина
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, армия Украины нанесла удар по селу Каменский Хутор Климовского района. Для этого ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«К сожалению, осколочные ранения получил мирный житель. Мужчина оперативно доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз. Он также пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и призвал жителей Брянской области к осторожности.

Утром 26 июля на подлете к Москве средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два беспилотника. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США и Китай поругались из-за Украины. Что говорили друг другу дипломаты в стенах ООН?

    Петербурженка испугалась кондиционеров и начала пытать соседей звуками сирены

    Названа страна-лидер по числу краж мобильных телефонов в Европе

    В российском регионе после атаки украинского дрона погиб мирный житель

    Китайские военные разместили в пустыне копию американского авианосца

    Беспилотники ВСУ атаковали российский регион

    Орбан раскритиковал фон дер Ляйен

    В США рассказали о «зловещем» наращивании возможностей ВМФ России

    Бывший сотрудник ЦРУ уличила Белый дом во лжи о России

    Азербайджан потребовал от России признания ответственности за крушение AZAL

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости