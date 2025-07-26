Беспилотники ВСУ атаковали российский регион

Богомаз: ВСУ атаковали Каменский Хутор в Брянской области, пострадал мужчина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, армия Украины нанесла удар по селу Каменский Хутор Климовского района. Для этого ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«К сожалению, осколочные ранения получил мирный житель. Мужчина оперативно доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз. Он также пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и призвал жителей Брянской области к осторожности.

Утром 26 июля на подлете к Москве средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два беспилотника. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.