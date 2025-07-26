Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:53, 26 июля 2025Россия

На подлете к Москве сбили два беспилотника

Собянин: ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

На подлете к Москве утром 26 июля средствами ПВО сбиты два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил он, не уточнив других подробностей.

21 июля был также сбит дрон, летевший на Москву. Кроме того, в ночь на понедельник были отражены несколько попыток атаки московского региона БПЛА.

В июне появились кадры, снятые изнутри квартиры многоэтажки в подмосковном Красногорске, в которую попал беспилотник. В ней выбило все окна, в самом же помещении разбросаны обломки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский военкор Андрей Филатов пропал в зоне спецоперации. На месте вероятного удара FPV-дрона ВСУ нашли его камеру и мотоцикл

    Авианосец «Адмирал Кузнецов» законсервируют

    На подлете к Москве сбили два беспилотника

    Чемпион мира перешел из мадридского «Атлетико» в «Интер Майами»

    Военкоры рассказали об охвате Купянска

    В Казахстане спасатели обнаружили фрагменты пропавшего военного вертолета

    Стали известны подробности подготовки исполнителей теракта в «Крокусе» к нападению

    Россия и Украина составили списки для обмена гражданских лиц

    Стало известно о скоплении иностранных наемников на Днепре

    Три ребенка и женщина сгорели в дачном домике в Екатеринбурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости