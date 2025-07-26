На подлете к Москве сбили два беспилотника

Собянин: ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

На подлете к Москве утром 26 июля средствами ПВО сбиты два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил он, не уточнив других подробностей.

21 июля был также сбит дрон, летевший на Москву. Кроме того, в ночь на понедельник были отражены несколько попыток атаки московского региона БПЛА.

В июне появились кадры, снятые изнутри квартиры многоэтажки в подмосковном Красногорске, в которую попал беспилотник. В ней выбило все окна, в самом же помещении разбросаны обломки.