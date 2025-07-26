Основателя сервиса доставки арестовали по обвинению в спонсировании ФБК

В Санкт-Петербурге арестован основатель сервиса доставки iGooods Кунис

В Санкт-Петербурге арестован основатель сервиса доставки iGooods Григорий Кунис по обвинению в спонсировании ФБК («Фонд борьбы с коррупцией»; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает «Фонтанка».

Его заключили под стражу до 15 сентября. Ему вменяют финансирование экстремистской деятельности, наказанием за которое может быть штраф в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. По версии следствия, со счета, открытого на имя Григория Куниса, на счет ФБК в феврале 2022 года были перечислены 3,5 тысячи рублей.

На тот момент уже вступило в силу решение суда о ликвидации организации, однако фонд до марта 2022-го собирал донаты внутри России через платежную систему Stripe. Из материалов дела Куниса следует, что жертвователя вычислили с помощью идентификационного номера продавца при расчетах платежными картами.

Ранее в Ярославле суд оштрафовал члена РАН Сергея Абрамова за финансирование экстремизма на 150 тысяч рублей.