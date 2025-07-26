В Таиланде сообщили о попытке вторжения камбоджийских военных

Bloomberg: Камбоджийские военные пытались вторгнуться в Таиланд и были отброшены

Вооруженные силы (ВС) Камбоджи вторглись на территорию провинции Трат в Таиланде, но были отброшены обратно таиландской морской пехотой. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Утверждается, что камбоджийские военные пересекли границу Таиланда в трех местах.

«Таиланд решительно отстаивает свой суверенитет. Мы не потерпим агрессии», — приводит агентство заявление Министерства обороны Таиланда.

Отношения двух королевств Юго-Восточной Азии накалились 23 июля, когда на границе подорвались на мине тайские солдаты. Таиланд обвинил Камбоджу в эскалации ситуации, отозвав своего посла и закрыв все участки границы. После это между странами вспыхнули бои с применением тяжелой артиллерии и авиации.